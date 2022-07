Morreu a apresentadora Mariama Barbosa

Delas Hoje às 13:01 Facebook

Mariama Barbosa morreu esta sexta-feira, 29 de julho. A comentadora de televisão e elemento da agência de comunicação Showpress estava a lutar contra um fulminante cancro no estômago.

A confirmação foi feita ao Delas.pt por fonte oficial da agência com a qual trabalhava, que não adianta mais detalhes por agora.

Recorde-se que no primeiro dia de fevereiro deste ano, Mariama recorria às suas redes sociais para explicar que tinha um tumor maligno do estômago. O mundo "que se virou ao contrário", como relatou. "Desde então que sou acompanhada por uma equipa incrível do IPO de Lisboa, que está a fazer tudo por tudo para contornar o que por vezes parece incontornável", escrevia a apresentadora do formato Tesouras e Tesouros, da SIC Caras, e que foi jurada do concurso de talentos da RTP1 conduzido por Sónia Araújo, Cosido à Mão.

A apresentadora e comentadora, de 47 anos, foi revelando momentos da sua luta contra um tumor maligno que lhe foi diagnosticado no estômago. Na sexta-feira, 18 de fevereiro, Mariama Barbosa, de 47 anos, voltou a mostrar mais um detalhe da sua batalha e a revelar quem a acompanhava nesta batalha: o filho.

"A melhor parte do meu dia e a sua mãe babada, passamos aqui para deixar um beijo e retribuir todo o Amor, carinho e fé!!!! Gratidão", escrevia o rosto dos bastidores da moda nacional e apresentadora de formatos televisivos nessa indústria.

"É um dia de cada vez e será cada vez melhor com muito", acrescentava, de sorriso no rosto. "Mesmo em dia de chuva, é só o Amor que interessa e importa".