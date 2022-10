Morreu a atriz Eileen Ryan, mãe de Sean Penn

JN/Agências Hoje às 07:56 Facebook

A atriz norte-americana Eileen Ryan, mãe dos atores Sean e Christopher Penn e do músico Michael Penn, morreu no domingo em casa em Malibu, nos Estados Unidos, aos 94 anos.

Nascida em 16 de outubro de 1927 em Nova Iorque, Eileen Ryan conheceu o ator Leo Penn - com quem viveu 41 anos e teve três filhos - nos ensaios da peça de teatro "Iceman Cometh". Leo Penn morreu em Santa Mónica a 5 de setembro de 1998, com 77 anos.

Durante a sua carreira, que durou quase 60 anos, a artista participou em séries como "Bonanza", "A Quinta Dimensão", "Studio One", "Goodyear Playhouse", "The Detectives", "Matlock", "NYPD Blue" e "Men of a Certain Age".

Eileen Ryan ainda entrou em filmes como "Magnólia", "Conflitos no Inverno", "Julgamento em Berlim", "Lar, Doce Lar... às Vezes", "A Promessa", "A Minha Mãe, Eu e a Minha Mãe", "O Assassínio de Richard Nixon", "Todos os Homens do Rei", "O Bicho", "A Shape of Error", "A Força do Amor" e "Unidos pelo Sangue".