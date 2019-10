Morreu a mãe da atriz Mafalda Marafusta

NTV Hoje às 13:52, atualizado às 14:12 Facebook

Mafalda Marafusta está de luto após a morte da mãe, Carolina Marafusta. As cerimónias fúnebres decorreram no passado fim de semana entre o dia 5 e 6 de outubro. A atriz está a viver dias difíceis. A notícia da morte da sua mãe foi publicada por familiares no Facebook de Carolina Marafusta. “A família de Carolina Marafusta informa que o velório da mesma será hoje, dia 5 de outubro a partir das 17.30 na igreja dos anjos (Almirante Reis). Amanhã, dia 6 de outubro, no mesmo local às 12.45h haverá uma pequena cerimónia religiosa seguindo depois para cremação no cemitério […]