Morreu a mãe de João Baião

A mãe de João Baião, Maria Luísa, morreu na véspera de aniversário do apresentador, segunda-feira, exatamente nove anos depois do marido. O apresentador da SIC completa 58 anos, esta terça-feira. No entanto, a data foi assinalada com a morte da mãe, aos 85 anos, uma notícia avançada pelo produtor da Companhia do Teatro Maria Vitória, Hélder Reis. “Aquele que nos dá tantas e tantas alegrias e tem sempre, para todos nós, uma palavra de conforto e simpatia, hoje está num momento de difícil tristeza. Faleceu-lhe a senhora sua mãe. E exatamente na véspera do aniversário de nascimento, tal como aconteceu […]