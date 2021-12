Morreu o DJ Magazino após dura luta contra a leucemia

Sara Oliveira Hoje às 15:21, atualizado às 15:34 Facebook

Depois de mais um ciclo de quimioterapia, que lhe levou o cabelo e grande parte da resistência, Luís Costa, a quem todos conhecem por DJ Magazino, perdeu a batalha contra o cancro. Nas redes sociais, são muitos os que choram a sua morte.

Dois anos e uma semana depois de saber que tinha leucemia e de vários tratamentos sem sucesso, Magazino acabou por sucumbir à doença esta quinta-feira, em casa, mesmo que nunca tivesse baixado os braços.

A notícia começou a circular nas redes sociais, ao início da tarde desta quinta-feira, com partilhas a lamentar a morte do DJ e produtor. "Será verdade?", perguntavam alguns, ainda incrédulos, enquanto outros recordavam o excelente ser humano.

No final de novembro, após terminar um ciclo de quimioterapia mais agressivo, o artista, de seu nome verdadeiro Luís Costa, contou ter pedido "o cabelo, a barba", após "três semanas arrasadoras".

O resultado ficou "ficou aquém" do desejado pelos médicos. Mas "ao menos a doença regrediu um pouco e deu-me mais um balão de oxigénio para as próximas semanas", contou na altura.

Magazino mantinha a esperança no aparecimento de "alguma nova terapia" . Era isso que não o fazia desistir, como confessou ao JN em outubro, a pretexto do lançamento do seu livro, "Ao vivo".

Ele sabia que só tinha hipóteses de sobrevivência se fizesse o transplante de medula, o que nunca foi possível, pois a quimioterapia nunca conseguiu eliminar todas as células cancerígenas.

A luta contra o cancro não foi fácil. O passado, o DJ também teve covid e esteve "em coma trinta e tal dias". "Deixei de falar, de falar, fiquei sem capacidades nenhumas. Em coma, tinha 10% de sobreviver e o que é certo é que sobrevivi", contou ainda ao nosso jornal.

Referência da música electrónica, ele só desejava voltar às cabines. "Isso é o que mais me faz querer viver. Primeiro a saúde, depois é disso que sinto mais falta", dizia. Acabou por o conseguir há cerca de mês e meio, na Piscina Olímpica do Restelo, juntando amigos e fãs, num evento que acabou por ser a despedida.

Luís Costa nasceu em Setúbal, em 1977, cidade onde aos 17 anos começou a carreira de DJ.