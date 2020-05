Morreu Fred Willard, ator de "Uma família muito moderna"

JN Hoje às 21:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Fred Willard, o pai Dunphy, de "Uma família muito moderna" morreu, aos 86 anos, revelou a família.

"O meu pai morreu muito pacificamente ontem à noite, com a fantástica idade de 86 anos. Ele continuou a mexer-se, a trabalhar e a fazer-nos felizes até ao fim", disse, numa declaração enviada à revista "People" a filha Hope Mulbarger.

Segundo um representante do ator, Willard morreu de causas naturais. Para além do papel na série protagonizada por Sofía Vergara, fez parte do elenco de "Everybody loves Raymond" e do filme "This is spinal tap".