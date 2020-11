Morreu Ken Spears, co-criador do Scooby-Doo

B.S. Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar



Ken Spears, co-criador dos desenhos animados Scooby-Doo, faleceu aos 82 anos, devido a complicações da doença "Lewy body", o segundo tipo de demência mais comum

a seguir ao Alzheimer.

O filho de Ken, Kevin, confirmou a morte do pai na passada sexta-feira em Los Angeles. Ken Spears sofria da doença "Lewy body", um género de demência progressiva

que afeta a memória e o controlo dos movimentos motores por causa de depósitos anormais de uma proteína, intitulada de "alfa-sinucleína", que danifica as células cerebrais.

A série original "Scooby Doo, Where Are You!", criada por Ken Spears e Joe Ruby, teve apenas duas temporadas, de 1969-1970, mas as histórias dos desenhos animados espalharam-se por várias gerações ao longo destes 50 anos. Spears e Ruby conheceram-se num estúdio em Hanna Barbera, onde eram redatores de histórias e editores de som. Juntos editaram e escreveram toda a história dos 25 episódios, com exceção dos 4 primeiros. A morte de Ken ocorreu três meses depois da de Ruby.

O presidente da Warner Bros., Sam Register, fez questão de deixar umas palavras de homenagem ao co-criador: "A Warner Bros Animation lamenta o falecimento de Ken Spears e presta as condolências aos seus entes queridos. Ele foi um verdadeiro inovador nesta indústria, cujos dons do humor e das narrativas continuam a encantar o público. Não se consegue encontrar um ecrã no mundo que não tenha reproduzido uma versão de Scooby-Doo. A Warner Bros. Animation continua a inspira-se no seu trabalho e tem a honra de continuar o seu legado com os seus personagens tão amados".

Ken Spears nasceu a 12 de março de 1938. Após a confirmação da sua morte, a conta oficial do Instagram de Scooby Doo prestou o seu tributo, com uma imagem

de grupo dos personagens da série e a legenda "Ken Spears 1938-2020".

"O Ken será sempre lembrado pela sua inteligência, pelas suas histórias, pela sua lealdade à família e pela sua forte ética no trabalho. Não só causou uma impressão duradoura na sua família, mas também marcou a vida de muitos como co-criador do Scooby-Doo. Para nós o Ken tem sido um modelo a seguir ao longo da sua vida e continuará a viver nos nossos corações", disse o filho Kevin Spears.