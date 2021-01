Morreu Marion Ramsey, a agente Hooks de "Academia de Polícia"

JN Hoje às 10:34 Facebook

A atriz Marion Ramsey, conhecida pelo seu papel como agente Laverne Hooks nos filmes "Academia de polícia", morreu esta quinta-feira, aos 73 anos, na sua casa em Los Angeles.

A causa da morte ainda não é conhecida, mas segundo a agência que a representava, a Roger Paul Inc., a atriz adoeceu recentemente, avança a revista "Variety".

Marion Ramsey morreu aos 73 anos Foto: D. R.

Foi no teatro que Marion Ramsey começou a sua carreira. Em 1964, apareceu em "Hello, Dolly!" e na década de 70 cimentou-se como um talento do cinema, televisão e teatro. Subiu ao palco em "Miss Moffat" e participou no programa de variedades "Keep On Truckin" da "ABC" e em "Cos".

Foi em 1984 que chegou o papel que marcaria a sua carreira, no primeiro "Academia de polícia", comédia policial que deu origem a mais seis filmes. Ramsey participou nestes ao longo dos anos 80, até ao "Academia de Polícia 6: Cidade Sitiada", lançado em 1989.

Entrou nas séries televisivas "Beverly Hills, 90210" e "MacGyver" e deu voz a D.I. Holler na série animada "A Família Addams", entre 1992 e 1993.

Marion Ramsey continuou a sua carreira até finais da década passada. Em 2015 e 2016, juntou-se ao colega do elenco de "Academia de Polícia" Steve Guttenberg para gravar "Lavalantula" e "2 Lava 2 Lantula!". Em 2018, interpretou o seu último papel como Reggie no filme "When I Sing", um filme sobre uma mulher repentinamente levada para a indústria da música depois de uma carreira musical longa e sobretudo decepcionante. Ramsey foi ainda uma voz ativa na defesa da consciencialização para o HIV e a Sida.