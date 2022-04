Morreu o agente de futebol Mino Raiola

JN Hoje às 15:35, atualizado às 15:46 Facebook

Mino Raiola morreu, este sábado, aos 54 anos. A notícia foi confirmada pela família do empresário no Twitter.

Mino Raiola estava hospitalizado no hospital de San Raffaele, em Milão, devido a complicações pulmonares, após ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica, no dia 12 de janeiro. Depois de vários jornais internacionais terem avaçando a morte do italiano na quinta-feira, o próprio veio desmentir a notícia. Desta vez, o anúncio foi feito pela própria família, na conta pessoal do Twitter do agente.

"Mino lutou até ao final com a mesma força que colocou nas mesas de negociações para defender os próprios jogadores", pode ler-se na publicação. "A presença dele deixará para sempre saudade. Agradecemos a todos pelo enorme apoio recebido durante estes períodos difíceis",

Mino Raiola tinha 54 anos e geriu a carreira de Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Matthijs de Ligt e Gianluigi Donnarumma, entre outras estrelas do mundo do futebol.