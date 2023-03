Morreu o artista Francisco António, conhecido como Alex "Mister Gay"

JN Hoje às 15:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Morreu Francisco António, mais conhecido por Alex "Mister Gay". A informação foi avançada na página de Facebook do cantor.

"Vimos por este meio informar que o senhor Francisco António se encontrava, desde a passada sexta-feira, internado no Hospital São Bernardo em Setúbal, tendo vindo a falecer esta manhã. Havendo informações acerca dos serviços fúnebres, informaremos por esta via, assim que possível. A família agradece todo o carinho que lhe foi demonstrado ao longo da vida", pode ler-se na nota.

PUB

Francisco António Alexandre Rodrigues, mais conhecido no mundo artístico por Alex, nasceu em Portimão, começou a sua carreira nos anos 60, tendo atuado pela primeira vez em Moçambique, Angola, África do Sul, Zimbabwe, segundo o jornal "Comércio do Seixal e Sesimbra".

Popular entre a comunidade de emigrantes, ficou conhecido do grande público pelo êxito "Mister Gay".