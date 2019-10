Morreu o ator brasileiro Jorge Fernando aos 64 anos

Hoje às 12:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator brasileiro Jorge Fernando morreu, no domingo, aos 64 anos.

O também realizador estava internado no Hospital CopaStar, em Copacabana, zona Sul do Rio de Janeiro, avançou a imprensa brasileira. A unidade hospitalar informou, em comunicado, que Jorge Fernando morreu depois de ter dado entrada no domingo à tarde, devido a uma paragem cardíaca provocada por "uma dissecção de aorta completa", lesão que permite a passagem de sangue entre as camadas da parede da aorta, forçando a separação das mesmas.

Ator e realizador de novelas da TV Globo, além de escritor e humorista, Jorge Fernando participou este ano em "Verão 90", ao fim de um período de dois anos afastado da televisão, em que esteve a recuperar de um AVC. É descrito pelo G1, portal de notícias da rede Globo, como "um artista completo que ajudou a revolucionar a forma de se fazer televisão no Brasil".

Estreou-se como ator em 1978, na série "Ciranda, Cirandinha". Na década seguinte, trabalhou em várias produções e destacou-se do outro lado das câmaras, tendo sido responsável pela realização de 34 novelas, séries e minisséries, em que se destacam sucessos como "Rainha da Sucata" e "Alma Gémea".

O velório de Jorge Fernando terá lugar na terça-feira, no Cemitério do Caju, região central do Rio, e será aberto ao público das 8 às 10 horas, ficando depois restrito à família e amigos mais próximos.