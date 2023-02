Morreu o ator Jansen Panettiere aos 28 anos

JN Hoje às 20:22 Facebook

Jansen Panettiere, irmão da também atriz Hayden Panettiere, morreu, no passado fim de semana, aos 28 anos. Ainda não são conhecidas as causas do óbito.

O jovem que seguiu as pisadas da irmã mais velha ficou conhecido do grande público pelas participação na série "The Walking Dead" e por dar voz a uma das personagens do filme de animação "Idade do Gelo 2".

Jansen Panettiere nasceu em setembro de 1994 em Palisades, Nova Iorque, EUA. A carreira como ator começou em séries infantis como "As Pistas da Blue" ou "The X's" no início dos anos 2000. Na curta carreira, o ator chegou ainda a dividir o cenário com a irmã Hayden Panettiere em "Civil a Bordo" e "Corrida (A)rriscada".

A morte de Jansen foi confirmada por um representante do jovem, que não revelou as circuntâncias da morte