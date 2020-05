Morreu o ator Sam Lloyd, da série "Scrubs"

JN/Agências Hoje às 21:17 Facebook

O ator norte-americano Sam Lloyd, popularizado pela participação na série "Scrubs"", morreu este sábado, aos 56 anos, vítima de um tumor cerebral.

A morte de Sam Lloyd foi confirmada pelo agente, noticiou hoje a imprensa norte-americana. O ator tinha sido diagnosticado com um tumor cerebral considerado inoperável, em janeiro de 2019.

Ao longo da carreira, Llyod assumiu personagens de séries de televisão como "Seinfeld", "Os Homens do Presidente", "Uma Família Muito Moderna" e "Donas de Casa Desesperadas". Mas foi a série "Médicos e Estagiários" ("Scrubs"), onde encarnou o advogado Ted Buckland, que lhe deu maior protagonismo internacional.

Sam Llyod, que também entrou nos filmes "Flubber" e "Heróis Fora de Órbita", também deu alguns passos no mundo da música, tendo feito parte do grupo pop The Blanks e da banda Butties.