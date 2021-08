Morreu o ator Tarcísio Meira, vítima de covid-19

JN/Agências Hoje às 15:37 Facebook

O ator brasileiro Tarcísio Meira, protagonista de várias telenovelas transmitidas em Portugal, morreu esta quinta-feira aos 85 anos, após ter sido internado com covid-19 numa Unidade de Terapia Intensiva, anunciou o Senado daquele país.

Tarcísio Meira e a mulher, a também atriz Glória Menezes, foram internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 6 de agosto, ambos diagnosticados com covid-19.

A informação sobre a morte do ator foi avançada no Senado brasileiro, durante uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga falhas do Governo na gestão da pandemia, com os senadores a fazerem um minuto de silêncio em memória do intérprete.

"Tarcísio é mais um dos quase 600 mil brasileiros que perderam as suas vidas, dentre outras coisas, porque o Governo não soube fazer o seu trabalho na hora certa", afirmou o senador Alessandro Vieira, ao falar sobre a morte do ator.

Meira, uma das maiores estrelas da televisão brasileira, com uma longa carreira de mais de 60 anos, trabalhou também no teatro e no cinema, e participou em novelas como "Roque Santeiro", "O Rei do Gado", "Torre de Babel", "O Beijo do Vampiro", "Senhora do Destino" ou "Páginas da Vida".

Nascido em 5 de outubro de 1935, em São Paulo, Tarcísio Meira tem no seu currículo mais de 60 trabalhos em televisão, entre novelas, séries, minisséries, teleteatros e telefilmes, numa carreira que começou em 1961, na extinta TV Tupi, segundo a imprensa local.

Foi na televisão que conheceu Glória Menezes, com quem se casou em 1962, numa duradoura história de amor que se confunde com a da carreira de ambos, que contracenaram juntos em vários projetos da rede Globo.

O último trabalho de Tarcísio Meira na televisão foi a novela da Globo "Orgulho e Paixão" (2018), na pele de um industrial inglês.

Glória Menezes permanece internada num apartamento e a receber auxílio de oxigénio, de acordo com os jornais brasileiros.

Ambos foram vacinados contra a covid-19 em março deste ano, no interior de São Paulo, mas acabaram por ficar infetados meses mais tarde.

Vários políticos, admiradores e colegas de profissão usaram as redes sociais para lamentar a morte do artista.

"Não há palavras para expressar a tristeza que estamos sentindo pela partida do querido Tarcísio Meira. Mais uma pessoa incrível, gigante, cheia de talento e filho do nosso Brasil que perdemos para a covid-19. Meus sentimentos à família, amigos e a nós, fãs inconsoláveis de Tarcísio", escreveu o vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues.

"Hoje, o Brasil perde mais uma pessoa incrível para a covid-19. Tarcísio Meira foi um artista brilhante que levou alegria para a casa de todos nós. Que sua família e amigos encontrem conforto neste momento tão difícil. Vá em paz Tarcísio!", publicou a escritora e ex-deputada Manuela D'Avila.

Já o ator José de Abreu escreveu: "Descanse em paz, Tarcísio Meira. Meu querido Capitão Rodrigo!", referindo-se à personagem Rodrigo Cambará, interpretada por Tarcísio Meira na série "O Tempo e o Vento", baseada na obra de Érico Verissimo.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo ao contabilizar 565.748 vítimas mortais e 20,2 milhões de casos confirmados de covid-19.