Morreu o cantor Yago, aos 29 anos, da dupla sertaneja com Santhiago

JN Hoje às 13:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O cantor sertanejo Yago, de 29 anos, morreu esta quarta-feira, no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, Brasil, na sequência de um linfoma, doença de que padecia desde 2018.

Segundo a sua assessoria, Yago estava internado desde o início de dezembro para realizar tratamentos, mas acabou por não resistir a um pneumotórax, complicação pulmonar que ocorre quando o ar escapa dos pulmões e invade o tórax, provocando o colapso parcial ou total dos pulmões.

"A voz forte e marcante do nosso amado Yago agora está sendo aplaudida no céu. Hoje infelizmente ele descansou depois de uma árdua luta contra um linfoma que causou uma pneumotórax. Nosso agradecimento a todos que oraram e enviaram energias positivas e a equipe do Hospital Erasto Gaertner que não mediu esforços para tentar salvar esse menino alegre, brincalhão e talentoso que vai deixar saudades", pode ler-se na publicação do Instagram da dupla Yago e Santhiago, de que fazia parte,, em homenagem ao artista.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Yago & Santhiago (@yagoesanthiago)

As cerimónias fúnebres realizam-se no decorrer desta quinta-feira, em Curitiba, Paraná.