Morreu o diretor criativo da Louis Vuitton e dono da Off White

Virgil Abloh, com 41 anos, lutava há dois contra um cancro "raro e agressivo". A notícia da morte do designer foi dada através das redes sociais pela família.

"Estamos devastados por anunciar a morte do nosso amado Virgil Abloh, um pai, marido, filho, irmão e amigo ferozmente dedicado", pode ler-se na nota publicada no Instagram do designer.

"Durante mais de dois anos, Virgil lutou corajosamente contra uma forma rara e agressiva de cancro, um angiossarcoma cardíaco. Ele escolheu suportar esta batalha em privado desde o seu diagnóstico em 2019, passando por inúmeros tratamentos desafiantes, tudo isto enquanto coordenava várias instituições", prossegue.

Bernard Arnault, CEO da LVMH, a holding francesa especializada em artigos de luxo, disse "Estamos todos chocados com esta notícia terrível. O Virgil não era apenas um génio e visionário, ele era também um homem com uma alma bonita e uma grande sabedoria. A família LVMH junta-se a mim neste momento de grande tristeza e todos os nossos pensamentos estão com os seus entes queridos. ", escreveu a marca no Instragram.