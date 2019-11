Morreu o músico José Mário Branco

NTV Hoje às 10:23, atualizado às 10:38 Facebook

José Mário Branco morreu aos 77 anos. O músico, compositor e produtor é considerado um dos mais importantes autores da música portuguesa. A noticia foi avançada pela RTP e confirmada à agência Lusa pelo agente do artista, Paulo Salgado. José Mário Branco nasceu no Porto em 1942, tendo iniciado a carreira durante o Estado Novo e sido perseguido pela PIDE, procurando exílio em França, em 1963. Gravou o primeiro disco, “Seis Cantigas De Amigo”, em 1967. Ao longo de uma carreira de cinco décadas, produziu música de vários géneros e com vários artistas portugueses, como Camané, Kátia Guerreiro ou Amélia […]