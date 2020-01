Morreu Pilar de Borbón, irmã do rei Juan Carlos de Espanha

Rita Neves Costa Hoje às 14:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A duquesa de Badajoz, infanta de Espanha e irmã do rei Juan Carlos morreu aos 83 anos, esta quarta-feira. Pilar de Borbón sofria de cancro do cólon há um ano.

Conhecida pela espontaneidade, Pilar de Borbón nunca deixou nada por dizer. Segundo o jornal espanhol "El País", a duquesa de Badajoz chegou mesmo a fazer comparações entre famílias reais, sobretudo entre as mulheres. "Letizia é muito melhor e mais inteligente que a Lady Di", terá dito em entrevista.

Enfermeira de profissão e mãe de três filhos, a infanta de Espanha tinha opinião sobre quase tudo, incluindo o que se escrevia sobre família nos jornais. "Não leio sobre a minha família porque me dá impressão que estou a ler sobre pornografia, desnudam a gente em público, falam de coisas que não conhecem e fazem suposições", afirmou.

Viúva desde 1991, a infanta terá mantido uma boa relação com o rei Juan Carlos, que abdicou do trono de Espanha a 19 de junho de 2014 e o passou ao filho Filipe VI. Quando a pediam para comentar o reinado do irmão, não era "pobre" nos elogios: "Não teria sido tão boa quanto o Rei, um senhor estupendo que o demonstrou durante 38 anos".

A fevereiro do ano passado, Pilar foi operada de urgência devido a um problema intestinal. Algumas semanas depois, anunciou que tinha cancro do colón.

O corpo da duquesa estará em câmara ardente esta quarta-feira à tarde, na sua casa na urbanização de Puerta de Hierro, em Madrid.