Morreu Stephen "tWitch" Boss, DJ no programa de Ellen DeGeneres

O bailarino e coreógrafo morreu esta terça-feira aos 40 anos. A notícia da morte foi apenas divulgada esta quarta-feira e confirmada pela esposa.

Stephen "tWitch" Boss ganhou notoriedade depois de participar e ganhar duas edições do concurso "So You Think You Can Dance", nos Estados Unidos. Mais tarde, em 2014, e até ao fim do programa em 2022 foi DJ e co-apresentador de Ellen DeGeneres. Em 2020, foi convidado a ser produtor executivo do programa.

O bailarino foi encontrado morto num quarto de hotel, na cidade de Los Angeles. Foi através de um comunicado, divulgado pela revista "People", que a esposa Allison Holker Boss, também bailarina, confirmou a morte. "Ele era a espinha dorsal da nossa família, o melhor marido e pai e uma inspiração para os seus fãs", escreveu.