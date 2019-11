Mulher de Alec Baldwin sofre segundo aborto este ano

NTV Hoje às 14:10, atualizado às 14:25 Facebook

Depois do aborto espontâneo há sete meses, Hilaria Baldwin perdeu novo bebé. A mulher de Alec Baldwin estava grávida de quatro meses. Voltou a acontecer o pior cenário possível: a espanhola sofreu novo aborto. O sentimento de tristeza abateu-se sobre a família Baldwin que, rapidamente, partilhou a notícia com os fãs. “Estamos muito tristes por partilhar convosco que soubemos hoje que perdemos o nosso bebé de quatro meses. Queremos que saibam que apesar de não estarmos bem agora, vamos estar [um dia] “, disse a mulher do intérprete. A notícia foi partilhada com um vídeo em que Hilaria Baldwin aparece […]