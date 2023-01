Mulher de Dani Alves nega que tenha pedido o divórcio ao jogador

JN Hoje às 18:34 Facebook

Joana Sanz fez, esta terça-feira, uma publicação nas redes sociais na qual negou as informações de um canal espanhol, que garantiu que a modelo tinha pedido o divórcio ao jogador.

Assim que Dani Alves foi acusado de violação, Joana Sanz, mulher do atleta, fez questão de apoiar o jogador mas, depois de ter apagado todas as fotografias que tinha com o marido nas redes sociais, o programa espanhol "El programa de Ana Rosa", do canal Telecinco, avançou esta terça-feira que Sanz tinha pedido o divórcio. Segundo a publicação, a atriz e modelo espanhola não "duvidava" da denúncia apresentada pela alegada vítima que acusa o lateral direito de violação.

No entanto, Joana desmentiu a informação e garantiu que não pediu o divórcio. "Quero deixar claro que tudo o que foi dito não é verdade. Não falei com nenhum jornal nem meio de comunicação e, qualquer coisa que queira dizer, publicarei em comunicado nas minhas redes sociais. O resto é tudo especulação", escreveu.

Dani Alves ficou em prisão preventiva após ter sido detido no âmbito de um processo de inquérito no seguimento de uma queixa de agressão sexual. O internacional brasileiro foi detido em Barcelona, após se apresentar na polícia, sendo investigado por alegada agressão sexual ocorrida em dezembro.

O jogador foi intimado a apresentar-se no comissariado de Les Corts de Barcelona, na sequência do inquérito por alegado delito de agressão sexual, cuja denúncia foi apresentada em 02 de janeiro. Os factos alegados teriam ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro, numa discoteca de Barcelona, mas já em 05 de janeiro Dani Alves disse à cadeia televisiva espanhola Antena 3 não ter agredido ninguém e que não conhece a queixosa.

"Gostaria, antes do mais, de desmentir isto. Estava lá, a passar uma noite boa com outras pessoas, mas sem invadir o espaço dos outros. Não sei quem é essa mulher, não a conheço", disse, na altura, Dani Alves, de 39 anos.