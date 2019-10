Mulher de Eduardo Madeira dedica-lhe declaração de amor

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Joana Madeira fez uma declaração de amor repleta de humor ao humorista Eduardo Madeira, nas redes sociais. A mulher do humorista utilizou o perfil do Instagram para expressar, de uma forma hilariante, o sentimento que nutre por Eduardo Madeira, com quem trocou alianças há seis anos. “Muitas vezes olho para ele e penso […] ‘eu casei com o homem mais bonito de todos’. Penso. Não lhe digo. Depois, ele olha para mim e sorri. Eu sorrio de volta e naquele momento ele percebe o que eu estou de facto a pensar. Aí, só para ele não ficar convencido eu digo-lhe […]