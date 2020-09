Mulher de Pedro Lima emociona-se em homenagem ao ator 

Rui Pedro Pereira Ontem às 21:20 Facebook

Três meses após a morte do intérprete da TVI, amigos e atores prestaram tributo ao ator no São Luiz. Anna não escondeu a emoção.

Há coincidências marcantes e o espaço que recebeu, este domingo à tarde, a homenagem a Pedro Lima não podia ser mais simbólico: a sala Bernardo Sassetti, um artista que, tal como o ator da TVI, morreu precocemente. O Teatro São Luiz, em Lisboa, foi o palco de uma reunião de amigos e atores, que lembraram o intérprete desaparecido na praia do Abano, em Cascais, em junho deste ano.

Na primeira fila, a mulher do malogrado artista, Anna Westerlund, assistiu em silêncio, mas emocionada, aos testemunhos que ouviu em público. Sentada ao lado de uma das primeiras namoradas de Pedro Lima, Rita Ferro Rodrigues, não quis falar aos jornalistas.

Foi a primeira aparição da ceramista em público depois do velório, há três meses, no Hipódromo de Cascais.

Paulo Dentinho, jornalista e primo do ator, o secretário de Estado Nuno Artur Silva, os atores Manuel Cavaco, Luís Filipe Borges e Sofia Grillo, além do diretor do Teatro Joaquim Benite, Rodrigo Francisco, e o encenador Jorge Silva Melo recordaram histórias de Pedro Lima.

No palco, os atores Rúben Gomes e Manuel Wiborg leram "Sou o vento", de Jon Fosse, uma peça que o desaparecido ator estreou em maio de 2008, e que foi assistida pelos reis da Noruega. O texto fala de um homem que cai ao mar e, por se sentir pesado, não volta a subir a bordo. "É um dos mais belos textos sobre a depressão e a nossa cegueira, comovente. Não queria chorar sozinho. Por isso, choramos no teatro", afirmou Jorge Silva Melo.

Manuel Cavaco, que foi o primeiro pai de Pedro Lima na ficção, recordou que, contra todas as ordens, o ator o visitou no hospital depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio - "Estou aqui, porque sou teu filho", justificou Pedro Lima -, enquanto o primo Paulo Dentinho falou sobre o período em que a depressão começou a afetar o ator: "Sentiu que falhou como ator, fechou-se em si e definiu um final no qual fomos derrotados", lamentou o ex-diretor de Informação da RTP.

Eunice Muñoz participou através de um vídeo, filmado por Sofia Grillo, e recordou o artista: "Era um homem de talento, simples e quente com o trato. Querido Pedro, desejo que estejas bem", concluiu a veterana atriz.