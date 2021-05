Mulher de Pizzi surpreende com marca própria

Sara Oliveira Hoje às 10:50 Facebook

Maria de Barros lança hoje a primeira coleção de Strelitzia.

Licenciada em Engenharia Civil, mas mais virada para os traços ditados pelas tendências de moda, Maria Luís de Barros concretiza hoje, às sete da tarde, a vontade de ter uma marca própria, com o apoio do marido, o capitão do Benfica Pizzi. "O Luís [nome verdadeiro do jogador] é sempre o primeiro a dar-me força", reconheceu a empresária, horas antes de lançar Strelitzia, com sapatos desenhados por si e pensados para "todas as mulheres, de todas as idades e estilos".

Com uma loja de roupa multimarca em Lousada, em sociedade com uma amiga de Bragança, de onde é natural [assim como Pizzi], "há muito" que Maria Luís, de 31 anos, queria ter algo próprio, mas "nunca sentia que era a altura certa". Até que em março do ano passado resolveu avançar, mas não quis apostar em roupa por "achar que não iria acrescentar algo de novo". A ideia de investir no calçado surgiu por perceber algumas lacunas enquanto consumidora, principalmente depois de ser mãe, no que respeita a propostas com salto que fossem confortáveis e complementassem o visual. Nasceu assim "uma linha muito neutra e muito à minha imagem, com pretos, nude, mas também alguma cor por ser verão", revelou ao JN. Garden é o nome da primeira coleção da Strelitzia, cujo processo criativo bebeu inspiração das estrelícias que, há pouco mais de um ano, despontavam no jardim de casa de Pizzi, e são as flores preferidas de Maria.

O projeto concretiza-se numa altura em que os filhos, Afonso, de cinco anos, e Francisco, de dois, começam a ficar mais independentes, deixando mais tempo para a mãe dar asas aos sonhos. Maria de Barros diz não ter feitio para estar parada: "Posso fazer e sempre quis fazer mais".