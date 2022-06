Mulher de Will Smith quer reconciliação do ator e Chris Rock após bofetada

Jada Pinkett Smith pronunciou-se, pela primeira vez, sobre a polémica agressão do marido, Will Smith, ao comediante Chris Rock na última edição dos Oscars. No seu programa "Red table talk", atriz desejou que os dois conversassem e fizessem as pazes.

"A minha esperança mais profunda é que estes dois homens inteligentes e capazes tenham uma oportunidade para conversarem sobre o que se passou e se reconciliem", disse a mulher de Will Smith, referindo-se à bofetada que este deu a Chris Rock na última edição dos Oscars.

Desejosa da reconciliação, no último episódio do seu programa "Red table talk", Jada Pinkett Smith sublinhou que, "no estado atual do mundo, precisamos de ambos, na verdade precisamos uns dos outros mais do que nunca".

O assunto veio depois de a atriz abordar a alopecia, doença autoimune de que padece e a fez rapar o cabelo, que esteve na origem da piada do comediante Chris Rock que levou à reação agressiva do ator Will Smith.

Ao longo do programa, emitido no Facebook, a artista falou com a a mãe de uma jovem, Rio Alred, de 12 anos, que pôs termo à vida após ser vítima de bullying por também sofrer de alopecia.

"Considerando o que eu passei e o que aconteceu nos Oscars, milhares de pessoas contactaram-me e partilharam as suas histórias", declarou, daí "aproveitar o momento" para "falar sobre como é ter essa condição e informar as pessoas sobre o que é realmente a doença".

Quanto ao resto, Jada garantiu que continua a fazer o que sempre fez "nos últimos 28 anos" ao lado de Will Smith: "Isto é, continuar a descobrir essa coisa chamada vida a dois". Acrescentou ainda que, depois do incidente, toda a família Smith passou por "uma cura profunda".