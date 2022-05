Mulheres de campeões do F.C. Porto unidas para lá dos relvados

Familiares dos craques do F.C. Porto juntaram-se para ver o clássico e festejar o título de campeão. Festa durou até de madrugada, já na companhia dos jogadores.

"Parabéns a nós também por este longo ano." A frase é de Jéssica Jeremias, a mulher de Wilson Manafá, mas poderia ser de qualquer uma das companheiras dos jogadores do F.C. Porto que, no fim de semana, garantiu a conquista do 30.° título de campeão. Elas são o esteio da estabilidade dos craques, apoiando-os em todos os momentos.

Parte delas reuniu-se para assistir ao jogo em casa do médio Otávio Monteiro, em Vila Nova de Gaia, onde a anfitriã, Diandra Machado, repetiu a folia sentida na época 2019/20, mas agora sem restrições. Estreantes, Mariana Abreu (Evanilson), Cidia Siqueira (Wendell), Cátia Alexandra (Fábio Cardoso) e também Jéssica vibraram com a conquista e a onda azul e branca que pintou o país. E provaram que a união é um segredo do sucesso entre os atletas e as respetivas famílias, antes de rumarem ao Estádio da Dragão para a consagração.

"Chora bebé" acompanhou várias das publicações das companheiras dos atletas, numa alusão a uma expressão usada antes por Otávio, em resposta aos adversários. Na companhia dos filhos, Cindy García juntou-se no tributo aos campeões. "Uma mais e todas juntas", escreveu a empresária, feliz por partilhar mais um título. Maria Moreira e Maria Carolina, as namorada de Bruno Costa e João Mário, respetivamente, assistiram à vitória no Estádio da Luz, enquanto a namorada de Pepê, Valentina Marcussi, acompanhou a partir do Brasil, onde estagia Medicina, mas equipada a rigor, orgulhosa do seu amor.