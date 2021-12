Mulheres de craques da bola vencem em nome próprio

Sara Oliveira Hoje às 09:04 Facebook

Companheiras de jogadores da Liga portuguesa afirmam-se como empresárias, consultoras ou futuras médicas, mas nunca deixam de ir ao estádio.

Presenças regulares nos estádios e pilares da estabilidade dos maridos, as mulheres dos craques da Primeira Liga não se ficam por esse título e, sem descurarem a vida pessoal, investem em profissões ou negócios que as realizam.

Formada em Direito e com carreira na advocacia, além de ter passado pelo jornalismo televisivo no Porto Canal, Cristiana Gonçalves Pereira é a prova de que o casamento com um jogador de futebol não hipoteca a afirmação pessoal. Até porque quando, em junho de 2019, trocou alianças com Sérgio Oliveira, médio do F. C. Porto, já tinha o seu caminho profissional bem traçado. No ano passado, tornou-se dona da agência Best Models, passando a mover-se pelos bastidores da moda.

O negócio de lingerie foi e é a aposta de Cindy García, a noiva de outro portista, Matheus Uribe, através de marca homónima. A viver em Vila Nova de Gaia, com três filhos (Esteban, Antonia e Ángel), a empresária viaja muitas vezes até ao país natal, Colômbia, para participar em feiras e representar-se em stand próprio.

Ser mãe não impede a emancipação, como atesta ainda a mulher do benfiquista Pizzi. Em maio, Maria de Barros - que é licenciada em Engenharia Civil e há muito tem uma loja multimarcas em Lousada -, lançou a marca de calçado Strelitzia. Avançou quando os filhos, Afonso, de cinco anos, e Francisco, de dois, começaram a ficar mais independentes, deixando-lhe mais tempo para dar asas aos sonhos, até porque não gosta de estar parada. "Posso fazer e sempre quis fazer mais", confessou ao JN.

Natural do Sul do Brasil, Caroline Nunes mudou-se para Portugal no verão de 2019, depois de o marido, o médio-defensivo João Afonso, assinar pelo Gil Vicente. Formada em Ciências Biológicas, acabou por nunca exercer, devido ao rumo que a vida levou. Depois de os filhos, Vicente e Antonia, entrarem para o infantário, apostou na formação e é agora como consultora de imagem que construiu a carreira. "Senti que era o momento de fazer algo por mim", assume, lamentando que os nomes das mulheres de jogadores sejam "sempre lembrados por associação, como "a esposa do João" ou "a mulher de fulano"". À conta disso, "muitas mulheres têm crises de identidade. Não sabem quem são, nem do que gostam. Não se reconhecem, até na forma de vestir", sublinha Caroline.

Estudante de Medicina Dentária, Patrícia Palhares não esconde o orgulho que sente pelo seu "leão" João Palhinha, mas é a solo que se afirma como cantora. Mesmo inseparável do goleador do Sporting Pedro Gonçalves, Bruna Rafael segue como aluna aplicada. A jovem está no quarto ano de Medicina na Universidade do Minho, em Braga, e ainda faz trabalhos como modelo, provando que há tempo e espaço para tudo, sem nunca perder a individualidade.