Mulheres dos craques a dominar o areal de Gaia

Numa altura em que o campeonato nacional ferve na disputa do primeiro lugar, com o F. C. Porto na liderança, a seis pontos de avanço do segundo, o Benfica, as companheiras de craques azuis e brancos abriram a época balnear no Norte com sensualidade.

A pretexto do trabalho, Cindy Alvarez Garcia, a mulher do médio Matheus Uribe, e Alesenka Lesenka, a namorada do avançado Zé Luís, voltaram-se a despir-se de preconceitos para, de fato de banho ou biquíni, dominarem o areal, ambas em Vila Nova de Gaia, mas em locais distintos.

Para promover a própria marca, a empresária colombiana posou à beira-mar em Canidelo, perto de onde vive. Já a bailarina russa fez-se acompanhar pelo especialista em conteúdo digital Alex Monteiro, que a fotografou na praia do Cabedelo com vista a divulgar o seu trabalho. Não foi a primeira vez que Alesenka usa os cenários do Porto (ou de Gaia) para as suas arrojadas produções.

Cindy Alvarez Garcia, mulher do médio Matheus Uribe

Com registos e estilos bastante diferentes, até por terem diferentes idades, as duas WAG chamaram as atenção dos internautas, recebendo muitos elogios dos seguidores, entre eles alguns adeptos portistas que torcem também pelas boas exibições dos seus pares.