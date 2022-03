Mundo da moda alinha com a Ucrânia 

Sara Oliveira Hoje às 19:02 Facebook

Designer Svitlana Bevza mantém-se em Kiev, a partir de onde vai relatando o que está a viver. Enquanto isso, marcas e influenciadores vestem de azul e amarelo contra a guerra, a par de iniciativas solidárias.

O mundo está em sobressalto desde 24 de fevereiro, sem saber como vai terminar a investida russa sobre a Ucrânia, sendo inegável que já mudou muitas vidas, como a de Svitlana Bevza. Quando a 14 de fevereiro apresentou a sua coleção na Semana de Moda de Nova Iorque - encerrando o desfile com a bandeira azul e amarela do seu país -, a designer estava longe de imaginar o que aconteceria no regresso a Kiev, onde permanece. Mesmo que as conversas nos Estados Unidos já focassem a tensão geopolítica que acabou no conflito bélico que marca a atualidade.

"Podia ter optado por voar para Paris ou mudar os bilhetes e ficar em Nova Iorque. Sabia do perigo que corria, mas decidi voltar a casa", disse à revista "Vogue". Bevza sabe que não está a salvo e teme conduzir, por exemplo, até Lviv, como fizeram muitos compatriotas. "A minha família e os meus filhos estão aqui e aqui ficaremos", sublinhou, determinada a "contar ao Mundo o que se está a passar".

De sua casa, numa área residencial da capital ucraniana, onde está com os filhos, a mãe e a sogra, Svitlana Bevza diz ouvir disparos e explosões, não deixando de acreditar na resistência do povo. O marido ainda está por perto mas teme pela sua vida, pois todos os homens ucranianos entre os 18 e os 60 anos podem ser chamados para a linha de batalha devido à lei marcial em vigor.

No centro da guerra, a criadora vai contando o que está a passar através das redes sociais, onde também partilha apelos e iniciativas de outros protagonistas da moda. A marca francesa Balenciaga, por exemplo, arquivou todas as publicações do seu perfil de Instagram - onde tem mais de 12,7 milhões de seguidores - para se converter numa plataforma exclusivamente de ajuda à Ucrânia. O único post agora visível mostra a bandeira da Ucrânia, enquanto lança doações para o Programa Alimentar Mundial (WFP). "Abriremos as nossas plataformas para informar sobre a situação na Ucrânia".

Impacto nas semanas de moda

A invasão russa aconteceu quando se realizava a Semana de Moda de Milão, onde Giorgio Armani apresentou as propostas para o próximo inverno em silêncio como "um "símbolo de respeito por todas as pessoas que se encontram envolvidas neste trágico evento". Já a designer Francesca Liberatore subiu à passarela e pegou nas mão de duas modelos, uma ucraniana e outra russa, para um minuto de silêncio.

O roteiro de desfiles seguiu para Paris, com a Federação de Alta Costura a pedir a todos os participantes e convidados que acorram aos eventos com "a seriedade que requerem estas horas sombrias". À margem das propostas, muitos influenciadores vestem de azul e amarelo, num claro marcar de posição. Em Itália, a portuguesa Mariana Machado foi notada, enquanto na capital francesa o destaque vai para Isabelle e Nelson, o casal que forma a dupla TikTok Young Emperors, e para a cabeleireira Julie Benadjii, que surgiu com a bandeira ucraniana a tapar-lhe o corpo.

Há ainda modelos dispostas a doarem parte dos seus cachês. Entre elas, as americanas Kaia Gerber e Bella Hadid, e também a russa Irina Shayk, que vai "fazer donativos à UNICEF e à Cruz Vermelha ucraniana".