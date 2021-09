Musas dos craques aquecem clássico Sporting-Porto

Sara Oliveira Hoje às 12:42 Facebook

Nas redes sociais, mulheres dos jogadores dão nas vistas com remates de sensualidade.

O futebol é, desde há muito, um espetáculo que extravasa os relvados, pelo que as mulheres e namoradas dos jogadores também acabam por virar protagonistas. Ainda mais quando há jogos importantes, como é o clássico Sporting-F. C. Porto que marca a jornada, e os holofotes apontam-se para os craques envolvidos e respetivas companheiras.

Este sábado, num dos camarotes de Alvalade, é quase certa a presença de Bruna Rafaela, a namorada do goleador sportinguista Pedro Gonçalves, que já se tornou assídua no estádio. A futura médica reúne quase 12 mil seguidores no Instagram, onde vai mostrando imagens das férias e de momentos bem passados. As últimas foram tiradas recentemente, na República Dominicana, e a jovem foi muito elogiada. "Woooow", reagiu Pedro Gonçalves, orgulhoso de uma das suas principais inspirações.

Ainda na equipa da casa, João Palhinha tem na mulher, Patrícia Palhares, o principal apoio. A cantora e estudante de medicina dentária tem legião de fãs própria que aplaude cada partilha mais sensual, como aconteceu com as fotografias que tirou em biquíni, há poucos dias, no Gerês.

No F. C. Porto, Cindy Alvarez García, a noiva de Mateus Uribe, é a que mais acaba por dar nas vistas na Internet, pois são muitas as vezes em que posa em lingerie, para promover a sua marca. Em Medellin, Colômbia, a participar numa feira, a empresária vai torcer ao longe pelo companheiro, mas tem estado implacável na bancada digital.

Firme na titularidade e de dragão ao peito, fora das quatro linhas João Mário só tem olhos para Maria Carolina, a especialista em prótese dentária que há muito conquistou o seu coração e também não deixa indiferente quem a segue no universo virtual.

No campeonato da beleza, a bola já rola há muito e o empate é garantido. Não só pelas representantes citadas, como por todas as outras que estão na retaguarda dos futebolistas que emprestam emoção ao grande encontro do fim de semana.