"Musas" portuguesas despidas para ajudar Luís Borges

Prometeu e cumpriu. Anteontem, Luís Borges apresentou a marca de roupa e acessórios B488, num evento em que reuniu muitos amigos, entre eles aqueles que mais diretamente o apoiaram.

No último mês, as atrizes Kelly Bailey, Rita Pereira e Ana Sofia Martins, as modelos Maria Miguel e Isilda Moreira despiram-se para ajudarem a dar corpo ao sonho do modelo e estilista de quem são muito próximas.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais e que também decoraram as paredes durante o evento de lançamento, as beldades surgem sem roupa, mas com brincos da coleção de Luís Borges. "Para além de serem as minhas musas são também amigas íntimas e cada uma delas teve um papel muito importante no lançamento da B488. Cada uma tem o seu estilo e é isso que a marca também representa", explicou o anfitrião ao JN. E, no Instagram, todas confessaram orgulho no projeto.

"A B488 é, tal como eu, irreverente, não tem medo de arriscar e de ser diferente. É um misto entre o sport, o chic e o cool. Quando pensei nas peças e nas cores, acabei por pôr um bocadinho de mim e do meu gosto na coleção", explicou Luís. Antecipando mais novidades, é certo que não ficará "apenas pela moda feminina".

Aos 31 anos, Borges aposta nos negócios, depois de uma carreira sólida na moda, numa altura em que, como modelo, não aceita trabalhos "com grandes temporadas lá fora". Isto porque "conciliar a vida pessoal e profissional sempre foi uma das minhas prioridades" e quer acompanhar os filhos Bernardo, Lurdes e Eduardo, de perto, principalmente depois da morte do ex-marido Eduardo Beauté.