Naide Gomes “de coração cheio” em dia de festa

Naide Gomes agradeceu as mensagens enviadas pelos seguidores no dia de aniversário, revelando estar “de coração cheio”. A atleta olímpica completou, esta quarta-feira, 40 anos e para terminar as celebrações partilhou no Instagram uma mensagem de agradecimento a todos os que lhe desejaram votos de felicidades. “De coração cheio! Muito obrigada a todos pelas mensagens de carinho, foi um dia muito especial. Obrigada de coração”, lê-se na publicação de Naide Gomes. View this post on Instagram De coração cheio! Muito obrigada a todos pelas mensagens de carinho, foi um dia muito especial. Obrigada de coração 🙏🍀♥️ A post shared by […]