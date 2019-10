Naide Gomes festeja aniversário de filho mais novo

NTV Hoje às 14:50, atualizado às 15:19 Facebook

Naide Gomes assinalou publicamente mais um aniversário do filho mais novo, Miguel, com uma fotografia ternurenta. O filho mais novo da atleta olímpica completa dois anos esta terça-feira e, para celebrar a data, Naide Gomes partilhou uma fotografia com Miguel, no perfil de Instagram, juntamente com uma breve dedicatória. “Parabéns meu amor pequenino! Amo-te muito”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Parabéns meu amor pequenino! 🎂🎉🎁🎂🎂🎉♥️♥️ Amo-te muito. A post shared by Naide Gomes (@naidegomes) on Oct 15, 2019 at 4:00am PDT Além de Miguel, Naide e o marido, Pedro Oliveira, são ainda pais de Mateus, de quatro […]