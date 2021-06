Namorada de Diogo Dalot também viajou para a Hungria

Sara Oliveira Hoje às 18:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Com a chamada do companheiro à seleção nacional, Cláudia Pinto Lopes trocou férias no Dubai pelas emoções do Euro.

"Onde vai um, vão todos" foi o lema de Rúben Amorim no Sporting, mas também se pode aplicar a Diogo Dalot que, depois de rumar a Budapeste, Hungria, para se juntar à seleção nacional, viu a namorada seguir o mesmo caminho. O lateral direito e Claúdia Pinto Lopes estavam de férias no Dubai quando o craque recebeu a chamada para o Euro 2020, uma semana depois de jogar a final do Europeu sub-21, depois de João Cancelo acusar positivo à covid-19.

O casal estava a entrar no restaurante Tasca, de José Avillez, no complexo Mandarin Oriental Jumeirah, mas depressa teve de mudar de planos. "Foi um momento especial, há muito tempo que ambicionava estar na seleção A e foi um enorme motivo de orgulho, estou muito feliz", disse Dalot já em Budapeste, onde chegou na noite de anteontem. Meio dia depois, Cláudia partilhou uma imagem captada numa rua da capital húngara onde se encontrava, a caminho da Basílica de Santo Estevão, uma das atrações locais.

O relacionamento foi assumido há ano e meio, e rapidamente o futebolista e a namorada se tornaram inseparáveis. Claúdia Lopes partilhou a vida de Diogo Dalot em Manchester, na época 2019-2020, e também em Milão, onde ele, na temporada passada, representou por empréstimo o Milan, que já manifestou interesse na sua continuidade.

O futuro segue dentro de momentos, mas o presente do jovem jogador português é de quinas ao peito numa competição em que Portugal entra como campeão e com a ambição de revalidar o título. Dalot garante que está "de corpo e alma" na seleção e, mais uma vez, com a amada por perto e presença confirmada na bancada, no encontro de hoje contra a Hungria.