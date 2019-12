Namorada de Hulk pede desculpa à tia e ex-mulher do jogador

Sara Oliveira Ontem às 23:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo jogador do F. C. Porto Givanildo Sousa, a quem todos tratam por Hulk, está de novo apaixonado, numa relação que não está a ser bem vista. Tal como o JN adiantou na edição do dia 25, o craque namora com a sobrinha de Iran, a ex-mulher, Camila Ângelo, e que era muito próxima dos dois.

Em 2015 Iran e Hulk foram padrinhos do casamento de Camila com Marcelo, que acabou no verão passado. O relacionamento foi confirmado pelos representantes de Hulk "para evitar mentiras e comentários maldosos".

Não tardaram ataques e acusações de traição, até pela proximidade de Camila com o ex-casal, apesar do jogador do Shangai SIPG estar separado da mãe dos três filhos desde julho. Nas redes sociais, familiares também deram a perceber algum incómodo pela situação, levando Camila a retratar-se numa carta à tia, divulgada pela colunista brasileira Fábia Oliveira. "Nunca imaginei que poderia acontecer, mas a gente não manda no coração", escreveu Camila, garantindo que o caso aconteceu na sua última viagem à China.

"Jamais foi antes. Não sei se você ainda consegue me enxergar assim, mas sempre tive o maior respeito por ele e sempre foi recíproco", acrescentou, jurando imparcialidade nas partilhas entre Hulk e Iran. A tia já reagiu e diz que não vai "compactuar com a exposição mediática dos motivos que culminaram no término do relacionamento", além dos acordos do divórcio. Para Iran, "o que dói mais é a devastação de uma família".