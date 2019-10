Namorada de João Félix despede-se de novela da TVI

Sara Oliveira Hoje às 13:25 Facebook

Aos 16 anos, Margarida Corceiro é uma das mais recentes revelações da ficção nacional. Depois de se afirmar como influenciadora digital, jovem escalabitana foi selecionada para se estrear na representação no papel de Carolina na novela da TVI "Prisioneira", passando na prova

É um tempo de protagonismo mediático para a jovem que, a par do trabalho, também chamou a atenção nas últimas semanas por namorar com o craque do Atlético Madrid João Félix. Um relacionamento ainda não assumido publicamente, mas que nenhum negou, depois de terem sido descobertos pela imprensa.

As gravações terminaram anteontem e, no Instagram, Magui, como é tratada pelos amigos, não escondeu o quanto o projeto a realizou. "E pronto... já está! Hoje foi o último dia de gravações e não podia estar mais grata e feliz. E que desafio! (...) Obrigada, Carolina, que tens tanto da Magui e ao mesmo tempo tão pouco. Obrigada por mostrares o teu lado de ternura e amor infinito pela família, como temos em comum, e obrigada por puxares o teu lado despachado" que eu já não tenho assim tanto", escreveu no Instagram.

Agradeceu a toda a equipa que a "recebeu de braços abertos" e a duas pessoas em especial: "Ao Paulo Pires que assumiu o papel de meu pai dentro e fora do platô. Obrigada pela motivação desde a primeira cena, por todos os conselhos, por todas as indicações, por todas as palavras que me ajudaram tanto na construção desta personagem. E, claro, ao Lucas Dutra, que me apoiou tanto e me permitiu criar em muito pouco tempo uma amizade tão forte e genuína". No final, garantiu que quer "voltar um dia". "Parece que foi ontem que me ligaram a dizer que tinha sido selecionada para fazer o papel da Carolina", recordou.