Namorada de João Félix pronta para ir dançar na televisão

Depois de se ter revelado na representação no papel de Carolina na novela da TVI "Prisioneira", Margarida Corceiro tem mesmo um novo desafio na TVI. A promissora atriz fará parte do lote de famosos que vão participar na próxima edição de "Dança com as estrelas".

Apresentado novamente por Rita Pereira e Pedro Teixeira, o programa tem estreia prevista para meados de fevereiro com o objetivo de ganhar na luta das audiências.

Aos 17 anos, ou seja, ainda menor de idade, Magui, como é tratada pelos mais próximos, tem estado sob os holofotes, principalmente desde que foi tornado público o namoro com o jogador do Atlético Madrid João Félix, de 20 anos. Sempre que pode, a adolescente viaja até à capital espanhola, havendo quem a critique por aparentemente não ir à aulas. Sobre isso, ela já disse que pretende "acabar o 12.º ano, para depois fazer formação em representação".

Bastante ativa nas redes sociais, Margarida vai reagindo aos rumores sobre a sua vida pessoal, o último deles sobre o relacionamento com João Félix que estaria tremido por causa dos ciúmes. "Ganhem vergonha", reagiu no Twitter. v