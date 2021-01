Namorada de Nelson Évora à prova em programa de TV

Sara Oliveira Hoje às 18:35 Facebook

Em Espanha, a campeã de triplo salto Ana Peleteiro dá nas vistas em "El desafío".

Mais conhecida pelos feitos desportivos do que pelo namoro com o atleta português Nélson Évora, Ana Peleteiro, de 25 anos, tem dado nas vistas agora na televisão espanhola. Campeã de triplo salto, tal como o companheiro, Ana é uma das concorrentes de "El desafío", o programa sensação da nova temporada da Antena 3.

A participação foi gravada e o formato estreou-se na passada sexta-feira, numa altura em que Ana concluía três semanas de preparação em Vila Real de Santo António, para o regresso às competições. Conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio é objetivo, mas agora é na televisão que tem sido posta à prova.

Todas as sextas, Peleteiro tem um desafio para enfrentar com adversários como Agatha Ruiz de la Prada, David Bustamange, Jorge Sanz, Pablo Puyol, Gemma Mengual, Kita Miró ou Jorge Brazález.

Ana Peleteiro nasceu na Corunha, Galiza. Amante de moda - já protagonizou campanhas - e fã do tenista Rafael Nadal, em criança andou no ballé, antes de querer praticar ginástica artística, que não existia onde vivia. Por isso, Ana acabou no atletismo, somando já um brilhante palmarés. E foi nesse meio que se apaixonou por Nélson Évora. O casal leva o romance de forma discreta e o português sempre fugiu do assunto, mas a imprensa espanhola tem-no destacado a pretexto da participação da desportista no concurso televisivo. O jornal "El Mundo" conta até que os dois viveram o anterior confinamento de forma diferente: enquanto ela ficou sozinha na sua casa de Guadalajara, Nélson ficou retido em Lisboa. A publicação acrescenta que se falavam por videoconferência. Nessa altura, no Instagram, Ana chegou a assumir "saudade" e a perguntar aos fãs se sabiam o que significava.