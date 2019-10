Namorada de Yannick Djaló chora a morte do primo

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:52 Facebook

Daisy Gonçalves, namorada do jogador de futebol Yannick Djaló, está de luto após a morte do seu primo de 13 anos, que sofria de leucemia. Depois de ter publicado no perfil de Instagram um vídeo a dizer que o familiar tinha sido diagnosticado com leucemia e que precisava de tratamento, a apresentadora moçambicana anunciou agora que o jovem não resistiu à doença. “Meu coração está tão apertado esses dias… Eu sei que não falei nada, não me apeteceu falar nada, não me apetece comunicar”, começou por confessar Daisy Gonçalves, que rapidamente agradeceu a preocupação dos fãs. View this post on […]