Namorada do guarda-redes alemão passeia por Lisboa

Modelo Izabel Goulart por cá antes do Portugal-Alemanha. Germânicos contam com guardião Kevin Trapp.

"Eu amo Portugal. Estou feliz", declarou Izabel Goulart, enquanto passeava pelas ruas de Lisboa. A modelo e namorada do guarda-redes alemão Kevin Trapp está de volta ao nosso país e, pelas partilhas, a levar a sério o papel de turista, até porque tem ascendência portuguesa.

Mais uma vez, Izabel Goulart ficou alojada no hotel Tivoli Avenida, na Avenida da Liberdade. No entanto, anteontem, preferiu passear pelas ruas estreitas da capital, posando junto ao famoso elétrico amarelo. Também se deixou levar pela gula e provou "o melhor pastel de nata" com canela.

A top model brasileira, de 36 anos, que já foi uma dos "anjos" da Victoria"s Secret, não revelou se está apenas de férias ou à boleia de algum compromisso profissional, mas ontem ainda atravessou a Ponte 25 de Abril rumo à Costa de Caparica, onde fez praia e almoçou no Classic by Olivier. No próximo sábado, Portugal joga contra a Alemanha, na fase de grupos, e é provável que Izabel rume a Munique para marcar presença no estádio.

Goulart e Kevin Trapp, de 30 anos, estão juntos desde 2015. Ficaram noivos em julho de 2018, durante as férias que passaram na Grécia, e é inegável a cumplicidade que os une, sem que isso atrapalhe a evolução profissional de cada um. Por amor, e a par do trabalho, Izabel passou a estar menos tempo no Brasil e, com o guardião, já viveu em Paris e, mais recentemente, em Frankfurt. A seu lado, Trapp também aprendeu a falar fluentemente português, o que pode ser uma mais-valia quando, daqui a três dias, tiver a armada lusa capitaneada por Cristiano Ronaldo à sua frente.