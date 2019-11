Namorado de Rita Pereira em momento hilariante com filho [vídeo]

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:29 Facebook

Guillaume Lalung mostrou, nas redes sociais, um momento hilariante após o filho, Lonô, bolçar-lhe em cima da camisola. O namorado de Rita Pereira partilhou um vídeo no perfil de Instagram em que surge a brincar com Lonô, reproduzindo o momento em que este bolçou e sujou a t-shirt que o pai usava. Além de Lonô, filho que tem em comum com Rita Pereira, Guillaume Lalung também é pai de Luan, fruto de um relacionamento anterior. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Rita Pereira prepara filho para o frio