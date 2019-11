Namorado de Rita Pereira viaja para as Caraíbas

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de Rita Pereira ter viajado pelo Brasil, foi a vez do companheiro, Guillaume Lalung, fazer as malas e voltar para a ilha de origem. Férias. O namorado de Rita Pereira, o produtor francês Guillaume Lalung, partiu de Lisboa em relação à terra natal, a ilha de Martinica, nas Caraíbas. View this post on Instagram Good morning @thisismartinique_ #thisismartinique A post shared by Guillaume Lalung (@lal1) on Nov 15, 2019 at 7:12am PST Em Portugal ficaram a atriz – que, recentemente, viajou sozinha para o Brasil – e o filho de meses, Lonô. Em Martinica, Lalung tem-se divertido com os […]