Namorados Bárbara Branco e José Condessa juntos pela primeira vez na TV

Namorados na vida real, atores protagonizam a próxima novela da TVI, "Bem me quer". Na ficção, começam como casal apaixonado, mas vão acabar por ceder a outras paixões.

"Bem me quer", a próxima novela da TVI, vai juntar Bárbara Branco e José Condessa, pela primeira vez, em televisão. A união agrada aos protagonistas, juntos também na vida real. Na história, ela é a modelo e caprichosa Vera e ele o advogado David. Começaram como namorados mas o relacionamento não vai durar.

No dia em que o JN assistiu às gravações, em Aveiro, a atriz contracenou com David Carreira, que dá vida ao engenheiro Artur, com quem a sua personagem acabará por se envolver. Perto, o namorado da vida real observava, orgulhoso, a interpretação, não acusando quaisquer ciúmes.

Para Condessa, ver Bárbara beijar um colega "não é nada estranho". No recente projeto, ele também se envolve com Kelly Bailey, a pastora Maria Rita.

"Temos uma relação muito tranquila e confiamos muito um no outro", afirmou Bárbara Branco, mostrando-se segura em relação ao companheiro, que diz confiar nela de "olhos fechados". Por isso, os rumores vindos do Brasil de um alegado caso de José Condessa com a atriz brasileira Juliana Paiva, com quem formou par romântico na novela da Globo "Salve-se quem puder", em nada afetou a relação dos dois que dura há mais de dois anos.

"Não somos novos nisto. Sabemos como funciona. No período em que ele se encontrava no Brasil, estivemos sempre bem, fofocas à parte", garantiu Bárbara Branco.

Conhecidos do grande público pelos vários papéis antes interpretados, José Condessa, de 23 anos, e Bárbara, de 20, têm agora oportunidade de trabalhar juntos em televisão. "Estamos entusiasmados e temos de nos reinventar enquanto casal. Já o fizemos em teatro", lembrou o ator, reconhecendo o quão profissional é a amada.