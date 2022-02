Namoro de Kim Kardashian e Pete Davidson "está a ficar sério"

Sara Oliveira Hoje às 18:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Mesmo sem anúncio púbico, empresária e comediante já não escondem relacionamento dos mais próximos, depois de terem surpreendido a própria família.

Um ano após o fim do casamento de seis anos com Kanye West, Kim Kardashian, de 41 anos, parece ter reencontrado o amor ao lado do ator e comediante Pete Davidson, de 28 anos. Os rumores de que os dois estariam juntos surgiram em novembro, após serem vistos várias vezes na companhia um do outro e, embora nenhum ainda o tenha assumido publicamente, o romance já não é segredo para os mais próximos.

Esta semana, o casal foi visto a sair de casa de um amigo em Beverly Hills, onde Pete Davidson tem passado mais tempo, para estar mais perto da empresária. Assim contou uma fonte à revista "Us Weekly", acrescentando que o relacionamento "está a ficar sério".

O artista do programa televisivo de humor "Saturday night live" vive num apartamento de luxo em Nova Iorque, mas é em Los Angeles que tem sido visto com Kim Kardashian. Isto numa altura em que Kanye West espalhou que Pete é gay e tem sida. O rapper vive também uma nova relação ao lado da atriz Julia Fox.

Oscars, filme, negócios

Feliz ao lado de Pete Davidson, Kim tem aprovação da família, mesmo que a irmã Khloé Kardashian tenha ficado inicialmente chocada por não a imaginar ao lado de outro homem depois de Kanye. Há dias foram todos ao cinema, numa aparente demonstração de que o clã está unido. Momentos que vão sendo apanhados por paparazzi. Anteriormente, o comediante conquistou outras celebridades, entre elas a cantora Ariana Grande.

Individualmente, os protagonistas desta história de amor também têm motivos para sorrir. Depois ter sido apontado como possível apresentador da cerimónia dos Oscars deste ano, que têm lugar no dia 27 de março, Pete Davidson prepara-se para o papel principal no filme de terror "Homem", enquanto Kim Kardashian brilha na nova campanha da Balenciaga, ao mesmo tempo que continua a somar milhões com a sua marca Skims.