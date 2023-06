Namoro de Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera "aprovado" pela ex do toureiro 

JN/Agências Hoje às 14:08 Facebook

Pela primeira vez, quando questionada sobre o namoro do ex-namorado, o toureiro Cayetano Rivera, com a apresentadora Maria Cerqueira Gomes, Eva González deixou perceber que não se opõe ao relacionamento.

Sem alimentar polémicas, a apresentadora espanhola Eva González comentou o namorou do ex-companheiro, Cayetano Rivera, com Maria Cerqueira Gomes. "Quanto melhor ele está, melhor está o nosso filho", respondeu à revista Hola.

Foi em outubro do ano passado que veio a público que Eva e Cayetano estavam separados, mas nunca nenhum falou do assunto, mantendo sempre a discrição, em prol bem-estar do filho em comum, Cayetano, de cinco anos.

A comunicadora diz que está "muito bem" e que não equaciona a possível anulação do casamento. Também admite estar recetiva a um novo amor, mas que não é algo que procure. "Se chegar, chegou", afirmou, naquela que foi a primeira vez a pronunciar-se sobre o assunto.

Enquanto isso, Maria Cerqueira Gomes continua a viver o romance com Cayetano Rivera longe dos holofotes, apesar de os dois já terem sido fotografados em Sevilha, na Comporta e em Veneza.