Nasceu a filha de Vanessa Oliveira

NTV Hoje às 21:08, atualizado às 21:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Vanessa Oliveira voltou a ser mãe esta terça-feira. A apresentadora da RTP1 recebeu de braços abertos a pequena Diana. “E o nosso mundo mudou. Bem-vinda, Diana. 12 de novembro de 2019”. Foi desta forma que Vanessa Oliveira anunciou ao mundo o nascimento da sua segunda filha, Diana. View this post on Instagram E o nosso mundo mudou! 💕 A post shared by Vanessa Oliveira (@vanessaoliveiraofficial) on Nov 12, 2019 at 10:22am PST A menina é fruto da relação da apresentadora da RTP1 com João Fernandes, o DJ Kamala. Os dois já são pais de André.