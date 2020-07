Naya Rivera terá usado as últimas forças para salvar o filho

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:45 Facebook

O corpo de Naya Rivera, a atriz que esteve desaparecida durante cinco dias, foi finalmente encontrado na passada segunda-feira. As autoridades norte-americanas acreditam que Rivera morreu para salvar o filho.

A criança foi encontrada no barco com um colete salva-vidas. Relatou às autoridades do condado de Ventura que a mãe tinha ido nadar mas que não voltou. Quando olhou para trás, Rivera já tinha desaparecido da superfície.

Bill Ayub, Xerife do condado de Ventura, referiu que as últimas forças de Rivera foram usadas para salvar a criança. "Ela deve ter reunido energia suficiente para colocar o filho no barco, mas não para se salvar", disse numa conferência de imprensa.

"Há muitas correntes no lago que aparecem particularmente durante a tarde. Acreditamos que ela desapareceu a meio da tarde e a ideia que temos é que o barco foi arrastado e estava à deriva, uma vez que não estava ancorado", acrescentou Ayub.

Naya Rivera esteve desaparecida durante cinco dias depois do barco que alugou ter sido encontrado à deriva do lago Piru, na Califórnia. O corpo foi encontrado na passada segunda-feira e as autoridades norte-americanas referiram que, devido às características físicas, roupas e localização, concluíram que o corpo pertencia à atriz.