Nelma Serpa Pinto: Do Porto para o mundo da informação na capital

Jornalista é pivô da SIC Notícias. Quer ser reconhecida pelo trabalho e, por isso, não fala sobre o namoro com João Póvoa Marinheiro.

Na SIC desde setembro de 2017, primeiro como estagiária antes de se afirmar como jornalista, Nelma Serpa Pinto destaca-se como uma das pivôs do "Jornal da meia-noite" no canal de notícias da estação. "Sempre gostei muito de televisão e de trabalhar nas três pistas. Não só texto, mas também imagem e voz. Por isso tentei."

Natural do Porto, Nelma licenciou-se em Ciências da Comunicação na Universidade do Minho, Braga, mas foi em Lisboa que conquistou espaço na informação. Foi já com essa intenção que seguiu os estudos superiores, se bem que se tenha interessado por jornalismo televisivo "no primeiro semestre do terceiro ano, quando estava a fazer Erasmus em Madrid, na Universidade Complutense" e teve essa cadeira.

Atualmente, faz "metade do mês como repórter e a outra metade a apresentar o "Jornal da meia-noite"". Chegar a pivô foi, para Nelma, "um caminho como outro". "Tive várias fases na SIC: comecei pela economia, passado um ano passei para o "Primeiro jornal", onde acabei por dar um salto grande em termos de rasgo de repórter", recorda.

A adaptação a Lisboa coincidiu com "uma sucessão de oportunidades", o que fez com que a jovem acabasse por ficar. "Claro que o Porto é a minha casa e sempre será, mas habituei-me, até porque fui aproveitando cada desafio", admite. Na capital, Nelma Serpa Pinto também fez o mestrado, "à noite", quando já estava na SIC. Concluiu "com muita força de vontade" e apoio dos pais, de quem ainda "dependia totalmente".

Determinada em consolidar a credibilidade como jornalista, Nelma sublinha que gosta que as pessoas a reconheçam exclusivamente pelo percurso profissional. Longe vão os tempos em que surgia na imprensa como namorada do futebolista Gonçalo Paciência e agora também não deixa que a conversa puxe para o atual relacionamento com o também pivô João Póvoa Marinheiro. "Sou discreta e gosto de ter a minha parte pessoal mais reservada, mas isto é porque sou assim naturalmente. Não faço um esforço para não passar o que não quero", justifica. Mesmo assim mostrou orgulhosa com a estreia do namorado na CNN Portugal, como ele fez questão de partilhar, tratando-a como "minha rainha".