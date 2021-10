Nelson Évora: namoro de cinco anos chegou ao fim

Sara Oliveira Hoje às 18:37 Facebook

Rutura foi confirmada por Ana Peleteiro, também ela campeã de triplo salto. Relação foi sempre discreta, mas casal ainda estava junto nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Uma brincadeira no TikTok trouxe a público o fim do namoro de Nelson Évora e Ana Peleteiro. A rutura foi confirmada à revista "Hola" pela atleta espanhola, em resposta aos rumores de que teria um caso com o cantor Omar Montes. Sobre isso, declarou serem só amigos e que apenas imitaram Rosalía e Raw Alejandro, que há poucos dias assumiram o relacionamento, acrescentando que está solteira.

A relação com Nelson Évora terminou há cerca de um mês e Ana diz guardar as melhoras memórias. "Fico com as coisas boas depois dos cinco anos em que estivemos juntos", confessa, acrescentando que está a viver o seu "melhor momento pessoal". As declarações primam pela discrição, numa postura coerente com aquela que sempre teve, enquanto parceira do campeão de triplo salto português, modalidade na qual ela conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Ao longo do tempo em durou o romance, Nelson Évora nunca falou abertamente do sentimento que os ligava e até se manifestava solteiro algumas vezes, quando questionado. Há uns meses, perante Filomena Cautela, até alegou que "a Wikipédia está desatualizada". Não estava, e em Tóquio o casal só se separou para competir. Ana Peleteiro trouxe medalha para casa, enquanto ele se lesionou. Nelson falhou o acesso à final, mas soube ser a "fonte de inspiração" e também "referência" da companheira. "Sem ti nada disto seria possível", declarou a triplista espanhola.

Ao longo dos últimos anos, Ana e Nélson partilharam o treinador, estágios, conquistas e derrotas, mas agora é em separado que, pelo menos, a nível pessoal, vão continuar, depois de já terem passado férias em locais distintos: ele em Ibiza; ela na Galiza, de onde é natural.