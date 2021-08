Nélson Pereira: "Se vir alguém sem máscara saco de uma zaragatoa"

JN Hoje às 12:23 Facebook

"Os dez mandamentos do verão" de Nélson Pereira, médico e diretor da UAG de Urgência do Hospital de São João.

1. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

Nada. Absolutamente nada...

2. É este ano que vou ler...

Os primeiros três da pilha acumulada na mesinha de cabeceira...porque o nível de sono permanente não permitiu o habitual desbaste....

3. Se me ligarem do trabalho eu...

Atendo.

4. Jamais passaria férias com...

Um negacionista.

5. Nem a pandemia me vai impedir de...

Uns dias sem interrupção com o meu agregado familiar....

6. Se vir alguém sem máscara a chegar à praia...

Saco de uma zaragatoa....

7. A minha banda sonora deste ano vai ser ...

"I can see clearly now", by Johnny Nash....

8. O que me irrita mais nas férias é...

Ter de voltar ao trabalho no fim....

9. Os amores de verão são...

Iguais aos de inverno.

10. Um verão que jamais esquecerei é...

Lembro-me de todos...para já.